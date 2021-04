Dogecoin | sbanca e cresce più dell’80% attirando l’attenzione di Elon Musk

(Di venerdì 16 aprile 2021)e vola a più dell’80& la moneta virtuale. Perè la” criptovaluta del popolo”, ecco di cosa si tratta Il valore della moneta virtualein pochi giorni è cresciuto piùsfidando i bitcoin rivali. Si tratta di una criptovaluta nata nel 2013 dall’idea di due ingegneri informatici al servizio di IBM e Adobe. L’obiettivo principale era quello di dimostrare la futilità del sistema della blockchain e del mondo Fintech. Nata quasi per gioconegli ultimi giorni ha fatto tremare i colossi delle criptovalute. il valore di DOGE si attesta a 0,248 dollari. Nelle ultime 24 ore è salito dell’82,69%, arrivando la notte scorsa a toccare la soglia record di 0,298 dollari per poi imboccare un trend al ribasso. A far ...

Ultime Notizie dalla rete : Dogecoin sbanca

Da vero fiume in piena Musk ha parlato di Tesla ,, vaccini e dei suoi inizi . A un certo punto però nella discussione entra un certo « Vlad the Stock Impaler ». È Vlad Tenev, il Ceo di ...Da vero fiume in piena Musk ha parlato di Tesla ,, vaccini e dei suoi inizi . A un certo punto però nella discussione entra un certo « Vlad the Stock Impaler ». È Vlad Tenev, il Ceo di ...