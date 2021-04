Covid in Campania, oggi 1.994 positivi e 31 morti: l'indice di contagio stabile al 10% ma calano ricoveri e terapie intensive (Di venerdì 16 aprile 2021) Diminuiscono i nuovi positivi e scende un po' la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.994 positivi su 19.495 tamponi molecolari esaminati, 230 in... Leggi su ilmattino (Di venerdì 16 aprile 2021) Diminuiscono i nuovie scende un po' la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.994su 19.495 tamponi molecolari esaminati, 230 in...

Campania: il bollettino Covid del 16 aprile

La Regione Campania ha diffuso i dati riguardanti il Coronavirus di oggi 16 aprile attraverso un comunicato ufficiale.

COVID. DA LUNEDI' LA REGIONE CAMPANIA DIVENTA ARANCIONE Dopo sei settimane di zona rossa, da lunedì 19 aprile la Campania torna ARANCIONE. L'indice di contagiosità, ovvero l' Rt medio, è a 1 (tra o.96 e 1.03), pertanto la regione rientra in una classificazione del rischio bassa. Anche il rapporto contagi - ...

De Luca: "Meno vaccini alla Campania, siamo al limite della delinquenza politica" (Agenzia Vista) Napoli, 16 aprile 2021 "Campania ultima per vaccini ricevuti in base alla popolazione, siamo al limite della delinquenza politica, è una vergogna la sperequazione tra i ...

Covid in Campania, oggi 1.994 positivi e 31 morti: l'indice di contagio stabile al 10% ma calano ricoveri e terapie intensive Diminuiscono i nuovi positivi e scende un po' la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.994 positivi su 19.495 tamponi molecolari esaminati, 230 ...

