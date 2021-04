Covid: i colori delle Regioni da lunedì 19 aprile (Di sabato 17 aprile 2021) . Le ultime novità. Con l’arrivo del monitoraggio settimanale dei contagi, presentato ogni venerdì dalla Cabina di Regia dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, viene ridisegnata la mappa a colori delle Regioni. I colori, fino alla fine di aprile solo arancione e rosso, dipendono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 17 aprile 2021) . Le ultime novità. Con l’arrivo del monitoraggio settimanale dei contagi, presentato ogni venerdì dalla Cabina di Regia dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, viene ridisegnata la mappa a. I, fino alla fine disolo arancione e rosso, dipendono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Covid colori Dal 26 aprile l'Italia riapre: torna la zona gialla, via libera a spettacoli e ristoranti anche di sera ma all'aperto - Arriva il pass per ... ... avvenuta guarigione dal Covid. Chi ottiene il pass ha la possibilità di spostarsi liberamente in ... Tra regioni di colori diversi lo spostamento sarà possibile con il 'pass', che di fatto anticiperebbe ...

Riaperture, Galli: 'Rischio calcolato? Calcolato male' Il sistema delle zone a colori non ha funzionato, è evidente. Guardate cosa è successo alla ... 'Anch'io a cucinare davanti villa Draghi' 16 Aprile 2021 Ristoranti e bar ancora chiusi per Covid e ...

Covid: i colori delle Regioni da lunedì 19 aprile Con l’arrivo del monitoraggio settimanale dei contagi, presentato ogni venerdì dalla Cabina di Regia dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, viene ridisegnata la mappa a colori ...

Le speranze degli hotel (romani) per l’estate che verrà Segnatevi questa data: 26 aprile. Torneremo a vedere i turisti a Roma. E la percentuale di hotel aperti attualmente, l’8 per cento, aumenterà, anche se con prudenza perché ...

