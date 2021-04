Covid Gb, 34 morti e 2.600 contagi (Di venerdì 16 aprile 2021) Covid in Gran Bretagna: 34 morti e quasi 2.600 nuovi contagi. Sono i dati del ministero della Salute del Regno Unito che ha confermato 34 nuovi decessi per Covid-19, nelle ultime 24 ore, e 2.596 nuovi casi. Il numero totale da inizio pandemia, quindi, è salito a 4.383.732 mentre i decessi totali sono 127.225, come specificato dalle autorità sanitarie britanniche. Inoltre, il ministero della Salute ha reso noto che 32,5 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino, mentre più di 8,9 milioni anche la seconda. In Scozia intanto sono state allentate le restrizioni per i viaggi tra le città e per gli incontri tra persone, una misura per permettere incontri tra famiglie e amici intimi, ha spiegato il governo scozzese. Da adesso, infatti, sarà possibile uscire dalle città in cui si risiede anche per motivi non ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021)in Gran Bretagna: 34e quasi 2.600 nuovi. Sono i dati del ministero della Salute del Regno Unito che ha confermato 34 nuovi decessi per-19, nelle ultime 24 ore, e 2.596 nuovi casi. Il numero totale da inizio pandemia, quindi, è salito a 4.383.732 mentre i decessi totali sono 127.225, come specificato dalle autorità sanitarie britanniche. Inoltre, il ministero della Salute ha reso noto che 32,5 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino, mentre più di 8,9 milioni anche la seconda. In Scozia intanto sono state allentate le restrizioni per i viaggi tra le città e per gli incontri tra persone, una misura per permettere incontri tra famiglie e amici intimi, ha spiegato il governo scozzese. Da adesso, infatti, sarà possibile uscire dalle città in cui si risiede anche per motivi non ...

Advertising

ladyonorato : La cosa che mi fa impazzire è che si continuano ad usare i dati di ricoveri, TI e decessi per motivare le chiusure… - ladyonorato : @alessandricci @valy_s Peraltro, nel gennaio e febbraio 2020 il Covid circolava già abbondantemente da mesi, senza… - borghi_claudio : Speranza dice che gli risultano 18 morti segnalate a seguito dell'utilizzo vaccini covid e che la maggior parte son… - daBitonto : Emergenza #Covid. A #Bitonto contagi in calo del 31 per cento: sono 175 casi in più in una settimana. Lo dice il re… - LaTorre1905 : #Covid #Campania, in lieve calo la curva del contagio e 31 morti per ulteriori info clicca qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid morti Covid: lo studio di Unitn, restrizioni cruciali durante le vaccinazioni Nel peggiore degli scenari, con una campagna vaccinale al palo e restrizioni blande, in Italia si potrebbero contare altri 300.000 morti da Covid entro il prossimo gennaio . 'Se la vaccinazione ...

Allentare subito le misure di contenimento anti - Covid? Ecco cosa accadrebbe Lo studio su Nature Medicine. Le conseguenze: la campagna di vaccinazione non sarebbe in grado di evitare altri 50.000 morti, che salirebbero a 90.000 se fosse?. Altri 9 comaschi morti di Covid, ma cala l’incidenza dei casi Sono 144 i nuovi casi di Covid registrati oggi. I numeri si mantengono bassi, anche se Como fatica a scendere dalla tripla cifra. L’incidenza della provincia, ovvero il numero dei casi ogni 100mila re ...

Coronavirus Italia, il bollettino del 16 aprile: 15.943 nuovi casi, 429 decessi Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 16 aprile. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 15.943 (16.974) per complessivi ...

Nel peggiore degli scenari, con una campagna vaccinale al palo e restrizioni blande, in Italia si potrebbero contare altri 300.000daentro il prossimo gennaio . 'Se la vaccinazione ...Lo studio su Nature Medicine. Le conseguenze: la campagna di vaccinazione non sarebbe in grado di evitare altri 50.000, che salirebbero a 90.000 se fosse?.Sono 144 i nuovi casi di Covid registrati oggi. I numeri si mantengono bassi, anche se Como fatica a scendere dalla tripla cifra. L’incidenza della provincia, ovvero il numero dei casi ogni 100mila re ...Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 16 aprile. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 15.943 (16.974) per complessivi ...