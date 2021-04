Covid | Draghi | ‘probabilità contagio all’aperto molto basse | decisioni su base scientifica’

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr (Adnkronos) – “Non credo non ci sia una evidenza scientifica alladei provvedimenti presi. L’aver privilegiato l’attivitàè fondata su dati scientifici, il numero dei contagi èbasso; posporre il richiamo di alcuni vaccini è stata presa sullaattività scientifiche. Mi pare si dia conto dellascientifica delleprese, come per il distanziamento, è abbastanza ovvio”. Lo ha detto il premier Mario. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : 400 MORTI AL GIORNO E VOGLIONO RIAPRIRE L’unica certezza è che nella cabina di regia presieduta oggi dal premier M… - MediasetTgcom24 : Covid, Draghi: zona gialla torna dal 26 aprile, ok ristoranti all'aperto #Covid - Agenzia_Ansa : E' in corso a Palazzo Chigi la cabina di regia sul Covid. Partecipano anche gli esperti Silvio Brusaferro dell'Iss… - silvana_flora : @GiovaQuez Se ha più di 60 anni. Ancora chiedo, chi ha meno di 60 anni cosa deve fare? Ricordo che tutti i numeri t… - PazzoPerDomani : RT @DomaniGiornale: #Speranza: «Dal 15 maggio puntiamo a riaprire le piscine all’aperto, dal 1° giugno alcune attività connesse alle palest… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

E' quanto si legge nella Relazione del premier Marioe del ministro dell'Economia Daniele ... inoltre, il ritmo delle vaccinazioni anti- 19 ha conosciuto una recente accelerazione. Il ...Ristorazione, le proposte delle Regioni approfondimentoannuncia le riaperture: cosa cambia dal 26 aprile Fedriga, poi, ha sottolineato che, per quanto riguarda la ristorazione , "come ...Il premier Mario Draghi ha parlato oggi 16 aprile in conferenza stampa. Ha annunciato le riaperture che partiranno dal 26 aprile.Via libera ad una zona gialla rafforzata con la riapertura all'aperto dei bar e ristoranti a pranzo e a cena da lunedì 26 aprile. Le scuole di ogni ordine e grado invece riaprono completamente in pres ...