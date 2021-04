Covid, ancora 429 morti. Tasso di positività al 4,86% (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.974 . Sono invece 429 le vittime in un giorno (ieri 380). 327.704 i tamponi processati, il Tasso di positività si attesta al 4,86%. I guariti sono 3.218.975 in totale. Le persone che si sono negativizzate nelle ultime 24 ore sono +18.779. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.974 . Sono invece 429 le vittime in un giorno (ieri 380). 327.704 i tamponi processati, ildisi attesta al 4,86%. I guariti sono 3.218.975 in totale. Le persone che si sono negativizzate nelle ultime 24 ore sono +18.779.

