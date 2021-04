Covid | 429 morti | ma continua calo rianimazioni e ricoveri

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 15.943 nuovi casi su 327.704 tamponi e altri 429 decessi #Coronavirus - NewSicilia : +++ CORONAVIRUS ITALIA +++ #Covid #Italia - Dai contagi ai decessi, dai ricoveri ai vaccini: ecco i dati di oggi… - FraLauricella : Sono 429 le vittime del #covid registrate oggi in #Italia. #coprifuoco #riaperture #iostoconRoberto - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 16 aprile 2021: 15.943 nuovi casi e 429 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - Salepepe14 : RT @Mauro39531369: 16000 contagi e 429 morti...apriamo tutto. ..fate un po' voi...io mi sono già preso il covid in forma grave e mi sto'… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 429

... purtroppo, il numero dei decessi: altrele persone che non ce l'hanno fatta. Ieri erano stati ... ora sono 3.366 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per, e 24.743 nei reparti ordinari in ......altrimorti. Da ieri sono stati eseguiti 327.704 tamponi, l'indice di positività è al 4,86%. I pazienti in terapia intensiva sono 3.366 ( - 51 da ieri), con 199 nuovi ingressi. Leggi anche...ROMA, 16 APR - Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.974 . Sono invece 429 le vittime in un giorn ...Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.974. Sono invece 429 le vittime in un giorno (ieri 380). In ...