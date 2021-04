Cittadella – Chievo: probabili formazioni e dove vederla (Di venerdì 16 aprile 2021) Domani, sabato 17 aprile 2021, alle ore 16:00 si giocherà l’incontro di serie B Cittadella – Chievo. La gara valida per la 34° giornata del campionato è una sfida tra due squadre che si trovano in zona playoff. Cittadella – Chievo: a che punto sono le due squadre? Il Cittadella ha pareggiato nella scorsa giornata di campionato 1-1 con il Frosinone e ora si trova ottava in classifica con 47 punti. Il Chievo arriva da 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite. Nella partita di andata aveva avuto la meglio il Chievo con un finale di 2-1. dove vedere la partita in TV e streaming L’incontro Cittadella – Chievo, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN Italia . Per gli abbonati di Sky, la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) Domani, sabato 17 aprile 2021, alle ore 16:00 si giocherà l’incontro di serie B. La gara valida per la 34° giornata del campionato è una sfida tra due squadre che si trovano in zona playoff.: a che punto sono le due squadre? Ilha pareggiato nella scorsa giornata di campionato 1-1 con il Frosinone e ora si trova ottava in classifica con 47 punti. Ilarriva da 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite. Nella partita di andata aveva avuto la meglio ilcon un finale di 2-1.vedere la partita in TV e streaming L’incontro, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN Italia . Per gli abbonati di Sky, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Cittadella Chievo Serie B: la 34esima giornata, il programma ore 16:00 Cittadella - Chievo Ore 18:00 Pordenone - Frosinone La classifica: Empoli 63 Lecce 58 Salernitana 57 Venezia 53 Monza 52 Spal 50 Chievo 48 Cittadella 47 Brescia e Reggina 44 Cremonese 43 ...

Serie B, il programma della 34a giornata: c'è Spal - Ascoli ... ore 14.00 Vicenza - Lecce: ore 14.00 Monza - Cremonese: ore 14.00 Pisa - Cosenza: ore 14.00 Reggina - Reggiana: ore 14.00 Salernitana - Venezia: ore 14.00 Cittadella - Chievo: ore 16.00 Pordenone - ...

Serie B, la Reggina vuole vincere per continuare a sognare l'aggancio ai play off Gli amaranto contro la Reggiana con il morale a mille ma senza Lakicevic e Micovschi. Tra le fila emiliane forfait di Mazzocchi ...

Cittadella - Chievo: nei 5 precedenti i granata non hanno mai vinto Sono 5 i precedenti e non si registra nessuna vittoria del Cittadella: ci sono 2 vittorie del Chievo (2 in casa) e 3 pareggi (2 in casa Cittadella, 1 in casa Chievo). Sono ben 3 gli ex del match: Amed ...

