Casalecchio Alessandro Asoli avvelena madre e patrigno | Loreno Grimandi è morto

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 16 aprile 2021), 19 anni di Ceretolo di(Bologna), avrebbeto lae il compagno di lei, 57 anni., mentre la donna di 56 anni è stata portata in gravi condizioni in ospedale., rintracciato a casa dei nonni paterni, è stato fermato per omicidio aggravato dopo un interrogatorio. Il giovane avrebbe somministrato ad entrambi veleno mescolato alla cena, che lui stesso aveva preparato. Nella cucina dell’appartamento in via della Costituzione è stato trovato un bicchiere con all’interno una sostanza che sarà analizzata dalla Scientifica. I dirimpettai hanno udito grida e trambusto provenire dall’appartamento e hanno allertato i soccorsi. Il personale ...