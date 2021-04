Campania torna in zona arancione da martedì: la conferma dai dati (Di venerdì 16 aprile 2021) Manca solo l’ufficialità per il passaggio della Campania in zona arancione. Da martedì, 20 aprile, la regione governata da Vincenzo De Luca passerà nella fascia di rischio intermedia. Significa riapertura di quasi tutte le attività commerciali e ritorno in classe per medie e superiori. Campania si colora di arancione, manca solo l’ordinanza A dare conferma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Manca solo l’ufficialità per il passaggio dellain. Da, 20 aprile, la regione governata da Vincenzo De Luca passerà nella fascia di rischio intermedia. Significa riapertura di quasi tutte le attività commerciali e ritorno in classe per medie e superiori.si colora di, manca solo l’ordinanza A dareL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

