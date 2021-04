Buongiorno dalla Borsa 16 aprile 2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) (TeleBorsa) – A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dello 0,90%, a 34.035,99 punti; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il Nasdaq 100, che arriva a 14.026,19 punti. Giornata fiacca per Tokyo, che porta a casa un modesto +0,14%, terminando le negoziazioni a 29.683,4 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,42% e archivia la seduta a 13.680,3 punti. Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,32%; guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,48%; piatta Parigi, che tiene la parità. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore chimico, con un +1,85% sul precedente. Retrocede molto Isagro, che esibisce una variazione ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) (Tele) – A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dello 0,90%, a 34.035,99 punti; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il Nasdaq 100, che arriva a 14.026,19 punti. Giornata fiacca per Tokyo, che porta a casa un modesto +0,14%, terminando le negoziazioni a 29.683,4 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,42% e archivia la seduta a 13.680,3 punti. Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,32%; guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,48%; piatta Parigi, che tiene la parità. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore chimico, con un +1,85% sul precedente. Retrocede molto Isagro, che esibisce una variazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Probabili formazioni Serie A della 31giornata: ultime news dai campi Resta per ora in pole la linea a 3 composta da Izzo, Bremer e Buongiorno. A destra favorito Vojovda ... Roma, tornano Cristante e 'Miky' Reduce dalla qualificazione alla semifinale di Europa League, la ...

Buongiorno dalla Borsa 16 aprile 2021 A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dello 0,90%, a 34.035,99 punti; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il Nasdaq 100 , che arriva a 14.026,19 punti. ...

Buongiorno Tiburno Rassegna stampa #1 del 16 aprile 2021 Il prossimo mese l’Italia potrebbe colorarsi di giallo. Così l’apertura del Corriere della Sera che titola “Maggio tornano le zone gialle”. Draghi vuole riapertur ...

DIRETTA F1, GP Imola LIVE: prove libere venerdì in tempo reale CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma prove libere - Dichiarazioni Leclerc - Dichiarazioni Sainz - Dichiarazioni Hamilton Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del ...

