Buondonno (Sinistra Italiana): migliaia di docenti e Ata ancora in attesa stipendi dal Mef (Di venerdì 16 aprile 2021) Giuseppe Buondonno (Resp.le nazionale Scuola Sinistra Italiana): migliaia di docenti e Ata sono da mesi in attesa degli stipendi. Oltre alla precarietà anche i ritardi del Mef. Interrogazione parlamentare al governo L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 aprile 2021) Giuseppe(Resp.le nazionale Scuola):die Ata sono da mesi indegli. Oltre alla precarietà anche i ritardi del Mef. Interrogazione parlamentare al governo L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Buondonno (Sinistra Italiana): migliaia di docenti e Ata ancora in attesa stipendi dal Mef - SI_sinistra : #COVID19 Giuseppe Buondonno (#SinistraItaliana): 'Scuola in presenza deve significare scuola sicura. Non ci siamo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Buondonno Sinistra Buondonno (SI): 'Scuola in presenza deve significare scuola sicura' " Lo afferma Giuseppe Buondonno della segreteria nazionale di Sinistra Italiana. " Hanno perfettamente ragione le organizzazioni sindacali del mondo della scuola: serve un cambio di passo reale - ...

Nuova Segreteria nazionale per Sinistra Italiana: alla savonese Branca la delega a giustizia e legalità Nella parte 'maschile' Nico Bavaro alla Comunicazione; Peppino Buondonno per Formazione, Scuola, Università e Ricerca; Peppe De Cristofaro agli Enti locali; Sandro Fucito per Affari Sociali e diritto ...

Buondonno (SI): “Scuola in presenza deve significare scuola sicura” “La scuola è quella in presenza, quella dei corpi e delle persone in carne e ossa. È un bene, sicuramente, che tante ragazze e ragazzi, bambine e bambini siano tornati a scuola; è un bene per la didat ...

Nuova Segreteria nazionale per Sinistra Italiana: alla savonese Branca la delega a giustizia e legalità Avrà la delega a giustizia e legalità la savonese Gabriella Branca, da poco entrata a far parte della Segreteria Nazionale per assistere il segretario Nicola Fratoianni. Tra gli altri incarichi, ...

" Lo afferma Giuseppedella segreteria nazionale diItaliana. " Hanno perfettamente ragione le organizzazioni sindacali del mondo della scuola: serve un cambio di passo reale - ...Nella parte 'maschile' Nico Bavaro alla Comunicazione; Peppinoper Formazione, Scuola, Università e Ricerca; Peppe De Cristofaro agli Enti locali; Sandro Fucito per Affari Sociali e diritto ...“La scuola è quella in presenza, quella dei corpi e delle persone in carne e ossa. È un bene, sicuramente, che tante ragazze e ragazzi, bambine e bambini siano tornati a scuola; è un bene per la didat ...Avrà la delega a giustizia e legalità la savonese Gabriella Branca, da poco entrata a far parte della Segreteria Nazionale per assistere il segretario Nicola Fratoianni. Tra gli altri incarichi, ...