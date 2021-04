VIDEO Fabio Fognini-Krajinovic: highlights e sintesi. L’azzurro vola ai quarti del Masters 1000 Montecarlo (Di giovedì 15 aprile 2021) Fabio Fognini prosegue la propria cavalcata al Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano ha infatti sconfitto il serbo Filip Krajinovic in due set e si è qualificato ai quarti di finale del prestigioso torneo sulla terra rossa del Principato. Il ligure non è mai apparso in difficoltà, si è imposto nel primo parziale con uno schiacciante 6-2 e nella seconda frazione ha saputo recuperare un break di svantaggio, chiudendo poi i conti al tie-break per 7-6(1). Il 33enne si sta distinguendo in Riviera, dove è il campione in carica visto che vinse il trofeo due anni fa, e ora attende il vincente del confronto tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Pablo Carreno-Busta, per un quarto di finale che si preannuncia davvero rovente. In caso di passaggio del turno ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021)prosegue la propria cavalcata aldi. Il tennista italiano ha infatti sconfitto il serbo Filipin due set e si è qualificato aidi finale del prestigioso torneo sulla terra rossa del Principato. Il ligure non è mai apparso in difficoltà, si è imposto nel primo parziale con uno schiacciante 6-2 e nella seconda frazione ha saputo recuperare un break di svantaggio, chiudendo poi i conti al tie-break per 7-6(1). Il 33enne si sta distinguendo in Riviera, dove è il campione in carica visto che vinse il trofeo due anni fa, e ora attende il vincente del confronto tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Pablo Carreno-Busta, per un quarto di finale che si preannuncia davvero rovente. In caso di passaggio del turno ...

