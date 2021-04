Uomini e donne anticipazioni: ARMANDO e MONALISA, cosa succederà? (Di giovedì 15 aprile 2021) Diamo uno sguardo alle puntate future di Uomini e donne, dove la protagonista sarà Isabella, una nuova dama che subito ha fatto impazzire i cavalieri presenti nel parterre. La donna, dopo aver chiuso con Riccardo e Biagio, è pronta a fare la conoscenza di due nuovi pretendenti pronti a fare di tutto per conquistare il suo cuore. A quanto pare Isabella rimarrà molto colpita principalmente da un pretendente in particolare, il quale potrebbe regalare alla dama un lieto fine fuori dal programma. Leggi anche: Uomini E donne oggi, 14 aprile: Samantha e Alessio, nuovo inizio? ARMANDO è invece alle prese con la conoscenza di MONALISA, la nuova corteggiatrice che ha totalmente perso la testa per il parrucchiere partenopeo. L’Incarnato, per il quale nelle scorse puntate sono arrivate ben ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 15 aprile 2021) Diamo uno sguardo alle puntate future di, dove la protagonista sarà Isabella, una nuova dama che subito ha fatto impazzire i cavalieri presenti nel parterre. La donna, dopo aver chiuso con Riccardo e Biagio, è pronta a fare la conoscenza di due nuovi pretendenti pronti a fare di tutto per conquistare il suo cuore. A quanto pare Isabella rimarrà molto colpita principalmente da un pretendente in particolare, il quale potrebbe regalare alla dama un lieto fine fuori dal programma. Leggi anche:oggi, 14 aprile: Samantha e Alessio, nuovo inizio?è invece alle prese con la conoscenza di, la nuova corteggiatrice che ha totalmente perso la testa per il parrucchiere partenopeo. L’Incarnato, per il quale nelle scorse puntate sono arrivate ben ...

