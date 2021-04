Treni regionali, calano i passeggeri ma è boom di vandalismi (Di giovedì 15 aprile 2021) A causa dell’epidemia di Covid 19 calano i passeggeri e aumentano gli atti vandalici sui Treni regionali Trenord. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 15 aprile 2021) A causa dell’epidemia di Covid 19e aumentano gli atti vandalici suiTrenord.

scherbatznic : molto divertente come abbia preso un aereo per arrivare in poco tempo ma poi ci metto lo stesso tempo che ci metter… - VoceDelTrentino : Treni regionali, sciopero del personale fra domenica 18 e lunedì 19 aprile - - alto_adige : Sciopero del personale Trenitalia in Trentino Alto Adige domenica 18 aprile dalle 3 di notte fino alle 2 del giorno… - lavocedelne : Treni regionali, sciopero del personale fra domenica 18 e lunedì 19 aprile - AnsaTrentinoAA : Sciopero del personale Trenitalia domenica 18 aprile. Possibili cancellazioni o variazioni per i treni regionali |… -

Ultime Notizie dalla rete : Treni regionali Gruppo FS e mobilità dolce, l'Estate 2021 riparte in treno Senza dimenticare che i nuovi treni regionali Rock e Pop , sostenibili e più accessibili per i pendolari di tutta Italia, sono dotati di ampi spazi per le biciclette e per la ricarica elettrica dei ...

Soppressione treni Thello, i sindacati: 'Serve soluzione immediata del problema' ...interlocuzioni o avanzamenti con il MIT per l'istituzione di convogli IC o eventualmente con treni ...] Politica Regionali 2020, Liguria: cominciato lo scrutinio. I dati Posted on 21 Settembre 2020 21 ...

Ferrovia veloce, la battaglia che unisce la Marsica e la Valle Peligna. Finalmente Oggi pomeriggio ( a partire dalle ore 16,30) scatta l’adunanza dei sindaci. Appello del sindaco di Avezzano Di Pangrazio agli amministratori locali,provinciali,regionali e nazio ...

Alta velocità, Catalfamo a Giovannini: “Studio di fattibilità da rivedere” La Regione Calabria ha ricevuto, la scorsa settimana, lo studio di fattibilità tecnico-economica, prima fase, redatto da Rfi per l’alta ...

