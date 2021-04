Trasporto scolastico, progetto del Comune di Caserta per due bus elettrici (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il Comune di Caserta partecipa al “Programma di Finanziamento per la Promozione del Trasporto scolastico Sostenibile”, finanziato con Decreto Ministeriale 222 del 28 ottobre 2020. Il decreto stabilisce le modalità di finanziamento di progetti per la realizzazione o l’implementazione del servizio di Trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale, e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di Trasporto ibridi o elettrici. L’Amministrazione comunale, con la delibera approvata nei giorni scorsi su proposta degli assessori Adele Vairo ed Emiliano Casale, ha realizzato uno studio di fattibilità per un progetto da oltre ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ildipartecipa al “Programma di Finanziamento per la Promozione delSostenibile”, finanziato con Decreto Ministeriale 222 del 28 ottobre 2020. Il decreto stabilisce le modalità di finanziamento di progetti per la realizzazione o l’implementazione del servizio diper i bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale, e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi diibridi o. L’Amministrazione comunale, con la delibera approvata nei giorni scorsi su proposta degli assessori Adele Vairo ed Emiliano Casale, ha realizzato uno studio di fattibilità per unda oltre ...

Di Meglio (Gilda): ci preoccupa non poco il rientro al 100% delle superiori a maggio Tracciamento, medico scolastico, tamponi antigenici rapidi: la maggior parte delle misure previste non sono state applicate a dovere, compresa la rimodulazione del trasporto pubblico per consentire ...

Trasporto scolastico. Corsini: situazione buona, riattivate corse aggiuntive La Regione fa il punto sul trasporto pubblico dopo la riapertura delle scuole: al momento non si rilevano particolari criticità ...

L'obiettivo del progetto ' Taranto : Scuolabus Zero Emissioni ' è quello di migliorare la qualità dell'aria attraverso l'implementazione del servizio di trasporto scolastico esistente rivoluzionando le cattive abitudini emerse dall'indagine preliminare effettuata. Per farlo è prevista l'attivazione di nuove 5 linee di scuolabus.

Tracciamento, medico scolastico, tamponi antigenici rapidi: la maggior parte delle misure previste non sono state applicate a dovere, compresa la rimodulazione del trasporto pubblico per consentire ...

La Regione fa il punto sul trasporto pubblico dopo la riapertura delle scuole: al momento non si rilevano particolari criticità ...