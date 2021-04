The Conjuring 3: "Si parla già di un quarto film" assicurano i protagonisti (Di giovedì 15 aprile 2021) Patrick Wilson e Vera Farmiga si chiedono se The Conjuring 3 sia l'ultimo episodio del franchise e hanno dichiarato di voler andare avanti con le avventure dei coniugi Warren. Quello di The Conjuring è uno dei franchise più amati negli ultimi anni a tal punto da spingere i fan e gli attori protagonisti a interrogarsi sul futuro della saga oltre The Conjuring: The Devil Made Me Do It. Anche Patrick Wilson e Vera Farmiga sono intervenuti e hanno dichiarato di voler andare avanti nei panni dei coniugi Ed e Lorraine Warren. L'impressione è che The Conjuring: The Devil Made Me Do It, ottavo film del ConjuringVerse, possa essere anche l'ultimo del franchise. In occasione di un'intervista con Empire, Patrick Wilson e Vera Farmiga hanno invitato i fan a non … Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 aprile 2021) Patrick Wilson e Vera Farmiga si chiedono se The3 sia l'ultimo episodio del franchise e hanno dichiarato di voler andare avanti con le avventure dei coniugi Warren. Quello di Theè uno dei franchise più amati negli ultimi anni a tal punto da spingere i fan e gli attoria interrogarsi sul futuro della saga oltre The: The Devil Made Me Do It. Anche Patrick Wilson e Vera Farmiga sono intervenuti e hanno dichiarato di voler andare avanti nei panni dei coniugi Ed e Lorraine Warren. L'impressione è che The: The Devil Made Me Do It, ottavodelVerse, possa essere anche l'ultimo del franchise. In occasione di un'intervista con Empire, Patrick Wilson e Vera Farmiga hanno invitato i fan a non …

The Conjuring 3: "Si parla già di un quarto film" assicurano i protagonisti Patrick Wilson e Vera Farmiga si chiedono se The Conjuring 3 sia l'ultimo episodio del franchise e hanno dichiarato di voler andare avanti con le avventure dei coniugi Warren. Quello di The Conjuring ...

