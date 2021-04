Tamponi gratuiti a Termini: servizio al via da oggi (Di giovedì 15 aprile 2021) Alla stazione Termini fare il tampone non è mai stato così facile: è gratuito, non c’è bisogno della prescrizione medica e non ci sono limiti di età. La nuova tensostruttura allestita dalla Croce Rossa è accessibile da oggi a Piazza dei Cinquecento. Per ora le città interessate all’iniziativa sono Roma e Milano: l’obiettivo è quello di estendere gli screening nelle stazioni ferroviarie di tutta Italia, per effettuare fino a 3.000 test antigenici al giorno. Zero spese e nessuna prescrizione medica: basterà presentarsi nei tendoni messi a disposizione dal gruppo Ferrovie dello Stato e aspettare il proprio turno. E le novità non si fermano qui: da domani, sempre da Roma, partiranno i primi treni Covid-free italiani. Il Frecciarossa partirà alle 8 e 50 da Termini fino a Milano, e farà il percorso inverso alle 18, senza fermate. Potrà ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 aprile 2021) Alla stazionefare il tampone non è mai stato così facile: è gratuito, non c’è bisogno della prescrizione medica e non ci sono limiti di età. La nuova tensostruttura allestita dalla Croce Rossa è accessibile daa Piazza dei Cinquecento. Per ora le città interessate all’iniziativa sono Roma e Milano: l’obiettivo è quello di estendere gli screening nelle stazioni ferroviarie di tutta Italia, per effettuare fino a 3.000 test antigenici al giorno. Zero spese e nessuna prescrizione medica: basterà presentarsi nei tendoni messi a disposizione dal gruppo Ferrovie dello Stato e aspettare il proprio turno. E le novità non si fermano qui: da domani, sempre da Roma, partiranno i primi treni Covid-free italiani. Il Frecciarossa partirà alle 8 e 50 dafino a Milano, e farà il percorso inverso alle 18, senza fermate. Potrà ...

