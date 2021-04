Serie C-Girone C, Monopoli-Casertana 0-1: la firma di Cuppone, la gioia di Guidi. Campani sul treno playoff. La classifica (Di giovedì 15 aprile 2021) Termina 0-1 il match del Veneziani.Successo esterno per la Casertana del tecnico Guidi che grazie al gol di Cuppone, al 33' del primo tempo, supera la compagine di Scienza nel recupero della trentatreesima giornata di del Girone C di Serie C. La squadra campana, grazie a questa vittoria esterna, resta agganciata al treno playoff, con 44 punti in classifica, mentre la compagine pugliese resta ferma a quota 40 punti, all'undicesimo posto in classifica.LA classifica AGGIORNATATernana 87Avellino* 66Bari* 59Catanzaro** 58Catania* 55Juve Stabia** 52Foggia*** 47Palermo* 46Teramo* 45Casertana** 44Monopoli** 40Viterbese * 39Virtus Francavilla 37Potenza 35Turris* 35Vibonese* 32Paganese* ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 aprile 2021) Termina 0-1 il match del Veneziani.Successo esterno per ladel tecnicoche grazie al gol di, al 33' del primo tempo, supera la compagine di Scienza nel recupero della trentatreesima giornata di delC diC. La squadra campana, grazie a questa vittoria esterna, resta agganciata al, con 44 punti in, mentre la compagine pugliese resta ferma a quota 40 punti, all'undicesimo posto in.LAAGGIORNATATernana 87Avellino* 66Bari* 59Catanzaro** 58Catania* 55Juve Stabia** 52Foggia*** 47Palermo* 46Teramo* 45** 44** 40Viterbese * 39Virtus Francavilla 37Potenza 35Turris* 35Vibonese* 32Paganese* ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Diretta/ Monopoli Casertana (risultato finale 0 - 1): Cuppone firma il colpo! DIRETTA MONOPOLI CASERTANA (RISULTATO FINALE 0 - 1) Monopoli Casertana 0 - 1 : il risultato finale del recupero del girone C di Serie C in Puglia sancisce il successo esterno degli ospiti della Casertana, che così fanno un passo avanti davvero importante verso la loro partecipazione ai playoff, mentre il Monopoli ...

'L'isola che non c'è' esiste e si trova in Italia: l'affascinante storia della Ferdinandea Insomma: quasi uno scenario da girone infernale , confermato sia dagli abitanti del posto che dai ... Così, insieme all'isola comparvero anche una serie di dispute territoriali che durarono per molti ...

Top & Flop di Monopoli-Casertana E' la Casertana ad aggiudicarsi lo spareggio playoff, espugnando il campo del Monopoli (0-1) nel recupero della 33^ giornata del campionato di serie C, girone C. Al "Veneziani" decide ...

SERIE D/H – Undici gli squalificati dopo le gare della 26ª giornata: il Giudice sportivo Sono undici i calciatori squalificati dal Giudice sportivo dopo le partite della 26esima giornata del girone H di Serie D giocate ieri pomeriggio.

