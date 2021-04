Seedorf e il razzismo in campo | “Ecco la mia proposta” | News

(Di giovedì 15 aprile 2021) Clarence, ex giocatore e ex allenatore de Milan, ha lanciato la suaper combattere ilin

Advertising

ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Razzismo, Seedorf: Punire chi parla all'avversario coprendo la bocca - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Razzismo, Seedorf: Punire chi parla all'avversario coprendo la bocca - quotidianodirg : Razzismo, Seedorf: Punire chi parla all'avversario coprendo la bocca - MI_BasisButon : RT @MilanNewsit: Seedorf e la lotta al razzismo in campo: 'Iniziamo ad ammonire chi si copre la bocca quando parla' - oknosureddit : Razzismo, Seedorf “Punire chi parla all’avversario coprendo la bocca” -

Ultime Notizie dalla rete : Seedorf razzismo

Da sempre impegnato nella lotta alClarence, ex campione di Milan, Ajax e Real Madrid, è intervenuto al Consiglio Europeo per parlare durante l'incontro dal titolo 'Dialogo contro ile l'incitamento all'odio ...Lo ha dichiarato Clarenceintervenuto al dibattito online organizzato dal Consiglio d'Europa di Strasburgo in tema di lotta ale alla discriminazione che ha visto la presenza anche ...LA PROPOSTA – Interpellato sull’argomento, Seedorf ha proposto la propria ricetta contro gli insulti razzisti in campo: “Se parliamo con un avversario non dovrebbe essere consentito di coprirsi la boc ...Razzismo, Seedorf: Punire chi parla all'avversario coprendo la bocca. Perchè dovrei coprirmi la bocca se devo dire qualcosa al mio avversario?