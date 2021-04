Roma | guardia giurata pulisce la pistola | finisce in tragedia

(Di giovedì 15 aprile 2021)la, ma gli parte un colpo e uccide la cognata: è successo a Gallicano nel Lazio. Un colpo dimortale. Una disgrazia determinata da quella che, secondo le prime analisi, sembrerebbe una drammatica casualità. A Gallicano nel Lazio, in provincia di, una donna di 42 anni di San Cesareo è morta nell’appartamento del cognato, unadi 52 anni. A far luce sul caso i carabinieri che, coordinati dalla Procura, stanno rimettendo insieme i pezzi di un puzzle che racconta l’ennesimo dramma familiare avvenuto nel giro di pochi giorni dopo i fatti del Tintoretto e dell’Isola Sacra. Seguono aggiornamenti L'articolo proviene da Italia Sera.

