Roma-Ajax | Calafiori | “Vogliamo proseguire ancora Infortunio? Nessuna lesione”

"L'Infortunio nel finale? Fisicamente sto bene, ho accusato il solito fastidio ma non è una lesione. L'aiuto dei compagni è importante, soprattutto quando giochi un quarto di finale d'Europa League. Adesso pensiamo ad andare avanti in questa competizione. Spinazzola? E' fortissimo, io ce la metto tutta. Oggi dovevo giocare semplice, senza strafare. Mi sentivo sicuro nell'azione del gol ed è andata bene". Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Riccardo Calafiori, dopo il passaggio della Roma alle semifinali di Europa League 2020/2021, grazie al pareggio nel ritorno contro l'Ajax.

ZZiliani : Il calcio è bello (anche) perchè puoi vincere giocando peggio dell’avversario: non si vince ai punti, si vince segn… - SkySport : ?? ROMA-AJAX 1-1 Risultato finale ? ? #Brobbey (49’) ? #Dzeko (72’) ?? - CB_Ignoranza : La Roma elimina l’Ajax e vola in semifinale contro il Manchester Utd MAGICA ???? #Roma #EuropaLeague #Uel - Tele_Nicosia : Roma-Ajax 1-1, giallorossi in semifinale di Europa League - Mau30495320 : RT @perchetendenza: 'Forza Roma': Perché ha pareggiato 1-1 con l'Ajax e si è qualificata alla semifinale di #EuropaLeague, dove affronterà… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax Roma, Pellegrini: 'Vogliamo la finale, tratteniamo l'euforia. Per fare qualcosa di grande vinciamo con lo United' Commenta per primo La Roma è in semifinale di Europa League. Dopo il pareggio contro l'Ajax, il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato così a Sky Sport : 'Abbiamo dimostrato che il percorso di crescita che ...

La Roma in semifinale, Mancini in lacrime alla fine del match con l'Ajax Gianluca Mancini si è lasciato andare in un pianto liberatorio al termine del match pareggiato 1 a 1 contro l'Ajax ma che ha comunque regalato alla Roma la semifinale di Europa League che mancava da ...

Roma-Ajax, rivivi la MOVIOLA: annullato un gol a Tadic col Var. Mancini salta la semifinale d’andata 2 È la notte di Roma-Ajax, quarto di finale di ritorno di Europa League. Per la sfida dell’Olimpico è stato scelto l’inglese Anthony Taylor, i suoi assistenti sono i connazionali Gary Beswick e Adam N ...

Roma-Ajax 1-1: il tabellino Commenta per primo Roma-Ajax 1-1 (primo tempo 0-0) Marcatori: 49' Brobbey, 72' Dzeko Assist: 72’ Calafiori Ammoniti: 44' Ibanez, 67' Veretout, 68' Mancini, 78' Dzeko, 86' Cristante Roma (3-4-2-1): Pau ...

