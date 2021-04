Roby ter, rinviato per la sesta volta il processo a Berlusconi. Il certificato di Zangrillo: “Almeno due mesi di impedimento” (Di giovedì 15 aprile 2021) Per la sesta volta la parte del processo Ruby ter che si celebra a Siena è stato rinviato per le condizioni di salute del principale imputato, Silvio Berlusconi. Per lui, ormai un anno e due mesi fa, il pm Valentina Magnini ha chiesto una condanna a 4 anni e due mesi per corruzione in atti giudiziari. Ma i legali del leader di Forza Italia hanno chiesto di nuovo oggi un rinvio, depositato altri certificati medici, così come nelle scorse settimane. La documentazione medica è stata firmata da Alberto Zangrillo e Lorenzo Dagna del San Raffaele e di Andrea Gentilomo, direttore di medicina legale all’università di Milano in cui si indicano Almeno 2 mesi d’impedimento. Il tribunale ha accolto la richiesta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Per lala parte delRuby ter che si celebra a Siena è statoper le condizioni di salute del principale imputato, Silvio. Per lui, ormai un anno e duefa, il pm Valentina Magnini ha chiesto una condanna a 4 anni e dueper corruzione in atti giudiziari. Ma i legali del leader di Forza Italia hanno chiesto di nuovo oggi un rinvio, depositato altri certificati medici, così come nelle scorse settimane. La documentazione medica è stata firmata da Albertoe Lorenzo Dagna del San Raffaele e di Andrea Gentilomo, direttore di medicina legale all’università di Milano in cui si indicanod’. Il tribunale ha accolto la richiesta ...

