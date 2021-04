Riaperture cinema e teatri, via obbligo tampone: bozza Regioni (Di giovedì 15 aprile 2021) Riaperture attenendosi alle regole per bloccare la diffusione del coronavirus in merito alle misure per i cinema e i teatri dove, secondo la nuova bozza con le linee guida stilate dalle Regioni che oggi saranno sottoposte al governo, aggiornate questa mattina, sparisce l’obbligo di tampone (“evidenza di un test negativo nelle ultime 48 ore”) o di completamento del ciclo vaccinale per poter accedere alle varie strutture cinematografiche o teatrali, arene e spettacoli. La misura era prevista nella prima bozza messa nero su bianco dal gruppo tecnico ristretto e aveva sollevato le critiche degli addetti ai lavori, ma nell’aggiornamento del documento di questa mattina -prima dell’incontro con il governo in cui verranno presentate le ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021)attenendosi alle regole per bloccare la diffusione del coronavirus in merito alle misure per ie idove, secondo la nuovacon le linee guida stilate dalleche oggi saranno sottoposte al governo, aggiornate questa mattina, sparisce l’di(“evidenza di un test negativo nelle ultime 48 ore”) o di completamento del ciclo vaccinale per poter accedere alle varie strutturetografiche o teatrali, arene e spettacoli. La misura era prevista nella primamessa nero su bianco dal gruppo tecnico ristretto e aveva sollevato le critiche degli addetti ai lavori, ma nell’aggiornamento del documento di questa mattina -prima dell’incontro con il governo in cui verranno presentate le ...

Corriere : Le Regioni e le riaperture (anche in zona rossa): ristoranti, palestre, piscine, cinema... - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Nel pomeriggio il confronto fra la Conferenza delle Regioni e il Governo. Prima volta di Fedriga presidente dell'organismo.… - TgrRaiFVG : Nel pomeriggio il confronto fra la Conferenza delle Regioni e il Governo. Prima volta di Fedriga presidente dell'or… - LucaBurnout : Ristoranti, bar, cinema, teatri e palestre aperti anche in zona rossa. Ecco le proposte di linee guida delle Region… - Micheledg89 : Il primo punto sulle riaperture dei cinema prevede che non si possa assistere agli spettacoli in piedi. Niente fa già ridere così -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture cinema Covid, Fedriga: da Regioni ok linee guida aggiornate per riapertura ... le palestre, le piscine, le strutture termali, i cinema e gli spettacoli dal vivo."Su questo ... superando gradualmente la fase dei divieti e introducendo una nuova stagione di riaperture accompagnate ...

RIAPERTURE MAGGIO, GOVERNO - REGIONI/ Bozza linee guida: ristoranti, cinema, coprifuoco IL PIANO DI RIAPERTURE DELLE REGIONI Tre i punti primari da discutere nelle prossime ore tra ... poi i luoghi dello spettacolo (cinema, musei, teatri) e infine palestre - piscine . Il calendario della ...

Covid e restrizioni: le Regioni spingono per le riaperture Il nodo delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid è difficile da sbrogliare e per questo motivo i presidenti di Regione spingono per le riaperture.

Covid: ristoranti, cinema e palestre: ecco il calendario delle riaperture Arrivano le proposte delle Regioni. Il Governo pensa ad un nuovo decreto e alla ripartenza dei locali con spazi all'aperto ...

... le palestre, le piscine, le strutture termali, ie gli spettacoli dal vivo."Su questo ... superando gradualmente la fase dei divieti e introducendo una nuova stagione diaccompagnate ...IL PIANO DIDELLE REGIONI Tre i punti primari da discutere nelle prossime ore tra ... poi i luoghi dello spettacolo (, musei, teatri) e infine palestre - piscine . Il calendario della ...Il nodo delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid è difficile da sbrogliare e per questo motivo i presidenti di Regione spingono per le riaperture.Arrivano le proposte delle Regioni. Il Governo pensa ad un nuovo decreto e alla ripartenza dei locali con spazi all'aperto ...