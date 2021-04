Recovery Fund e vaccini in ritardo | caos Europa

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 aprile 2021) La strada che porta al tesoretto in arrivo da Bruxelles è stretta ed in salita. Come già successo sul fronte, non è affatto utopia (anzi) la possibilità che l’debba rivedere la tabella di marcia sul Next Generation UE. Un intervento “monstre” chiamato a dare ossigeno alle economie degli Stati membri, pesantemente fiaccate dalla pandemia. Ma, si sa, tra il dire e il fare ci sono di mezzi tanti ostacoli, molti dei quali imprevisti che potrebbero rallentare (ancora) la corsa. Su 27 Paesi europei, ben dieci devono ancora ratificare la decisione sulle risorse proprie (Estonia, Polonia, Ungheria, Austria, Finlandia, Romania, Paesi Bassi, Irlanda, Lituania per non parlare del “caso” Germania dopo lo stop in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale tedesca). Fatto che sta i primi prefinanziamenti dovrebbero (condizionale è ...