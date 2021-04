Rapporto Gimbe, calano anche questa settimana i contagi in Veneto (Di giovedì 15 aprile 2021) (Visited 1 times, 12 visits today) Notizie Simili: Covid. Il punto in Veneto. Zaia: "Pressione sugli ospedali" Numeri da zona gialla, ma Verona e il Veneto restano… Covid in Veneto: a Vicenza ... Leggi su veronaoggi (Di giovedì 15 aprile 2021) (Visited 1 times, 12 visits today) Notizie Simili: Covid. Il punto in. Zaia: "Pressione sugli ospedali" Numeri da zona gialla, ma Verona e ilrestano… Covid in: a Vicenza ...

Advertising

repubblica : ?? Decessi e terapie intensive, quelle curve che ancora non scendono. Il nuovo rapporto Gimbe sul Covid - Barabba1 : RT @eziomauro: Decessi e terapie intensive, quelle curve che ancora non scendono. Il nuovo rapporto Gimbe sul Covid - lena_emilio : RT @repubblica: ?? Decessi e terapie intensive, quelle curve che ancora non scendono. Il nuovo rapporto Gimbe sul Covid - sulsitodisimone : RT @eziomauro: Decessi e terapie intensive, quelle curve che ancora non scendono. Il nuovo rapporto Gimbe sul Covid - Marilenapas : RT @repubblica: Decessi e terapie intensive, quelle curve che ancora non scendono. Il nuovo rapporto Gimbe sul Covid -