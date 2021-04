Perché Elisa Isoardi ha l’occhio bendato? Incidente con il fuoco, ecco cosa è successo (Di giovedì 15 aprile 2021) Se Brando Giorgi è stato costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi a causa di un problema oculistico, costretto a tornare in Italia, anche Elisa Isoardi è andata incontro ad un problema all’occhio che l’ha portata a sottoporsi a degli accertamenti medici. Da qui la vistosa benda con la quale si è presentata nel corso della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 15 aprile 2021) Se Brando Giorgi è stato costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi a causa di un problema oculistico, costretto a tornare in Italia, ancheè andata incontro ad un problema alche l’ha portata a sottoporsi a degli accertamenti medici. Da qui la vistosa benda con la quale si è presentata nel corso della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

marattin : No Elisa. Ce ne sono stati 460. Perché la regione Sicilia ha candidamente comunicato che i 258 morti di oggi sono i… - xlightsofhope : RT @benzosdimples: chiedo gentilmente ad Elisa si stare attenta e preservare quel bellissimo viso perché abbiamo bisogno di vederlo integro… - Giulia82844448 : Ma Elisa che abbassa il braccio a Vera perché la copre?!? Matuttappost?!? #Isola - eyestrange : RT @scarl4tto: Posso perdonare la Pepa solo perché Giulia è ritornata a ballare sulle note del mio unico amore Elisa #Amicispoilers - sogniappesi12 : RT @SimonaDiRosa2: Elisa Isoardi mangia la lasagna di nascosto e non viene punita, suggerisce durante la prova e non viene punita. Chi sarà… -

