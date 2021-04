PD, Letta: "Una vergogna che venga presentata la mozione di sfiducia verso Speranza" (Di giovedì 15 aprile 2021) Impensabile che il ministro della salute venga messo alla gogna. A dirlo il segretario del PD Enrico Letta. PD, Letta: “Una vergogna che venga presentata la mozione di sfiducia verso Speranza” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) Impensabile che il ministro della salutemesso alla gogna. A dirlo il segretario del PD Enrico. PD,: “Unacheladi” su Notizie.it.

PiazzapulitaLA7 : E' una vergogna che venga presentata una mozione di sfiducia contro il ministro della salute @robersperanza in ques… - La7tv : #piazzapulita Il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta: “La questione non è io voglio aprire, io voglio c… - PiazzapulitaLA7 : 'La mozione di sfiducia contro Speranza è una vergogna' Enrico Letta - GioLario : @salvini_giacomo Il disegno dello zio era proprio quello. Il PD aveva giusto recuperato qualche punto appena letta… - danieledv79 : RT @FrancyP_: @mariolavia Anche Hitler tecnicamente non era un dittatore. Le sembra una risposta netta? È una cavolata al lordo. #Letta -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Una **Governo: Letta, 'spero che arrivi a scadenza naturale legislatura'** Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Piazza pulita' su La7, rispondendo ad una domanda anche con riferimento all'ipotesi di un'elezione di Mario Draghi alla Presidenza della ...

Letta: difendo Speranza, tiene duro su aperture sconsiderate ... ha fatto un ottimo lavoro, sta tenendo duro rispetto a una richiesta di aperture sconsiderate, noi siamo per le aperture ma in sicurezza'. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervistato ...

PD, Letta: “Una vergogna che venga presentata la mozione di sfiducia verso Speranza” Impensabile che venga presentata la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro della Salute Roberto Speranza. Lo ha dichiarato il segretario del Partito Democratico Enrico Letta che durante la tra ...

Piazzapulita, "Erdogan tecnicamente..." Paolo Mieli interroga Letta. Il segretario Dem tentenna La puntata del 15 aprile di Piazzapulita, condotta su La7 da Corrado Formigli, ospita il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e il ...

