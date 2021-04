“Nomadland” | polemiche per la rappresentazione di Amazon nel film

(Di giovedì 15 aprile 2021) Una bufera di controversie si abbatte su “”, l’acclamatodi Chloé Zhao, che dopo avere trionfato ai Golden Globe e ai BAFTA, è al momento favorito agli Oscar nelle categorie Migliore Miglior Regista. La pellicola dell’emergente cineasta asiatica è stata ampiamente lodata per il suo ritratto sensibile e autentico della vita dei lavoratori itineranti. Al contempo, però, alcune voci si sono scagliate contro l’edulcorazione delle dure condizioni lavorative all’interno dei magazzini. In un recente articolo apparso sul Times, il reporter Alec McGillis ha sostenuto che “”, incentrato sull’esperienza della nomade Fern (interpretata da Frances McDormand), sorvola sugli aspetti deumanizzanti e potenzialmente nocivi del lavoro per il colosso dell’e-tail. “Sono la potenza ...

Dal cambio di votazione, in seguito alle polemiche dovute alla mancanza di diversità dell'anno scorso finalmente as…

Marco Giusti per Dagospia chloe zhao Tempo di premi. Arrivano i BAFTA 2021, gli oscar inglesi. Anche qui fila tutto come previsto, alla faccia delledello scorso anno riguardo al #BaftaSoWhite molti sono gli artisti neri, donne e asiatici premiati.Trionfo per '' ai Bafta , i premi del cinema britannico. Il film drammatico di Chloe Zhao si è imposto ... dopo leper il predominio di interpreti bianchi e per l'assenza di registe ..."Nomadland", il film di Chloé Zhao favorito agli Oscar, è al centro di un'accesa discussione riguardo la rappresentazione del colosso Amazon.Il racconto di Nomadland ruota intorno alla scelta di ... nelle ultime settimane non sono mancate le polemiche, legate alla 'censura’ sui contenuti online del suo film scattata in Cina, dopo ...