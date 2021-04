Monreale | vietato coltivare e vendere fave | piselli e legumi in via Corpo di Guardia

(Di giovedì 15 aprile 2021) Da oggi è, fagioli esimilari nel raggio di 300 metri in linea d’aria dall’abitazione dell’istante sita a, via Strada Vicinaledi69. Lo ha disposto il sindaco diAlberto Arcidiacono a seguito di una richiesta di un cittadino affetto da favismo. Come recita l’ordinanza del sindaco, coloro che vendono o hanno adibito i propri fondi alla coltivazione di, fagioli esimilari, in un raggio di metri inferiore al limiteindicato, devono procedere entro il termine massimo di 10 giorni dall’affissione della presente ordinanza, alla rimozione delle piantagioni, o evitare la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Monreale vietato

Ad Arbus un 30enne di San Gavinoè stato denunciato in stato di libertà perché, nonostante gli fosse statodi avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex, una giovane di 32 anni, ...il primo cittadino li ha ricevuti e ha firmato un'ordinanza per chiudere le scuole'. Orlando, presidente di Anci Sicilia, va all'attacco: 'Non si possono andare a trovare i genitori ma si ...ALTOFONTE, 14 aprile – Si è svolto ieri un incontro dai toni cordiali tra il sindaco di Altofonte, Angelina De Luca, e i rappresentanti della Regione Sicilia di UniCredit, per discutere delle iniziati ...COSA PREVEDE LA ZONA ROSSA: COSA SI PUO’ FARE E COSA NO. . . Aderendo alle disposizioni nazionali, con la zona rossa si applicano le seguenti misure:. – Sono vietati tutti gli spostamenti (anche all’i ...