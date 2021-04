Modica, incendio in una casa: poliziotti salvano alcune persone (Di giovedì 15 aprile 2021) L’assistente capo coordinatore Roberto Battaglia ha messo in salvo alcune persone, tra cui un anziano di 95 anni e suo figlio, da un incendio divampato in un'abitazione di Modica, nel Ragusano Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) L’assistente capo coordinatore Roberto Battaglia ha messo in salvo, tra cui un anziano di 95 anni e suo figlio, da undivampato in un'abitazione di, nel Ragusano

Advertising

vocidicitta : Nuovo articolo: Modica, due poliziotti salvano due persone da un incendio - NuovoSud : Modica, incendio in abitazione: poliziotti salvano due persone - Ettore572 : RT @GDS_it: #Modica, #incendio in un'abitazione: in salvo 95enne e il figlio - GDS_it : #Modica, #incendio in un'abitazione: in salvo 95enne e il figlio - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Incendio in abitazione a Modica: salvate due persone -

Ultime Notizie dalla rete : Modica incendio Modica, incendio in abitazione: poliziotti salvano due persone Nella tarda serata di lunedì l'equipaggio di una volante del Commissariato di Polizia di Modica, durante il normale servizio di controllo del territorio ha notato del fumo provenire da un ...all'incendio ...

Modica, incendio in un'abitazione: in salvo 95enne e il figlio Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti per l incendio di un abitazione in via degli Oleandri, a Modica , nel Ragusano. Tratte in salvo due persone, un anziano 95 anni ed il figlio . accaduto la notte scorsa. Successivamente, coadiuvati dai ...

Modica, incendio in una casa: poliziotti salvano alcune persone il Giornale Modica, incendio in una casa: poliziotto salva alcune persone "Sta prendendo a fuoco tutta la casa! Vedi che stanno scappando! Padre, figlio e Spirito Santo! Ma perché non lo spengono! L'inferno sta succedendo! C'è l'inferno!". Svegliata dalla sirena spiegata de ...

Modica, incendio in una casa: poliziotti salvano alcune persone L’assistente capo coordinatore Roberto Battaglia ha messo in salvo alcune persone, tra cui un anziano di 95 anni e suo figlio, da un incendio divampato in un'abitazione di Modica, nel Ragusano ...

Nella tarda serata di lunedì l'equipaggio di una volante del Commissariato di Polizia di, durante il normale servizio di controllo del territorio ha notato del fumo provenire da un ...all'...Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti per ldi un abitazione in via degli Oleandri, a, nel Ragusano. Tratte in salvo due persone, un anziano 95 anni ed il figlio . accaduto la notte scorsa. Successivamente, coadiuvati dai ..."Sta prendendo a fuoco tutta la casa! Vedi che stanno scappando! Padre, figlio e Spirito Santo! Ma perché non lo spengono! L'inferno sta succedendo! C'è l'inferno!". Svegliata dalla sirena spiegata de ...L’assistente capo coordinatore Roberto Battaglia ha messo in salvo alcune persone, tra cui un anziano di 95 anni e suo figlio, da un incendio divampato in un'abitazione di Modica, nel Ragusano ...