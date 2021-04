**Migranti: Draghi incontra Grandi (Unhcr), 'difendere diritti rifugiati'** (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it.

robertosaviano : Scrivo al Presidente #Draghi dalle colonne del @corriere: la Guardia costiera libica non ha mai salvato nessuno, se… - marcocappato : Andare in #Libia senza porre la questione dei diritti umani è poco lungimirante. Se anche si vuole dare priorità ag… - Corriere : «Nessun migrante è stato mai 'salvato' in mare. Hanno usato le proprie coste come ricatto estorsivo verso l'Europa…

Ultime Notizie dalla rete : **Migranti Draghi Sofagate: Erdogan dà del maleducato (e inappropriato) a Draghi ...più delicate A sottolineare la delicatezza dei rapporti con Ankara era stato proprio Draghi che, ... Ma la Turchia resta fondamentale anche per l'Europa, sia per la gestione dei migranti, sia per gli ...

IL DITTATORE E L'ASSASSINO Mario Draghi, inaspettatamente ciarliero ed imprudente, probabilmente perché punto nel vivo dal ... che sappiamo indispensabile sia per il blocco dei migranti, che per la presenza armata in Libia. Le ...

Migranti: Draghi incontra Grandi (Unhcr), difendere diritti rifugiati Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato oggi a palazzo Chigi l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ...

