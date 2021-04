Mercati di animali vivi causano 70% di malattie infettive: Oms chiede chiusure e controlli (Di giovedì 15 aprile 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha chiesto in un comunicato di sospendere i Mercati di animali selvatici vivi. Essi, infatti, sarebbero la causa del 70% delle malattie infettive che stanno colpendo l’uomo nell’ultimo periodo, Covid-19 compreso. Mercati di animali vivi: le parole dell’Oms Il comunicato dell’Oms non è solo una richiesta, ma un vero e proprio allarme. I Mercati degli animali vivi, infatti, causerebbero il prodursi e il diffondersi di molte malattie infettive umane. Nella dichiarazione dell’Oms si legge, infatti, che “gli animali, in particolare quelli selvatici, sono la fonte di oltre il 70% di tutte le ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 aprile 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha chiesto in un comunicato di sospendere idiselvatici. Essi, infatti, sarebbero la causa del 70% delleche stanno colpendo l’uomo nell’ultimo periodo, Covid-19 compreso.di: le parole dell’Oms Il comunicato dell’Oms non è solo una richiesta, ma un vero e proprio allarme. Idegli, infatti, causerebbero il prodursi e il diffondersi di molteumane. Nella dichiarazione dell’Oms si legge, infatti, che “gli, in particolare quelli selvatici, sono la fonte di oltre il 70% di tutte le ...

Advertising

valigiablu : OMS, i mercati di animali selvatici vanno sospesi per prevenire nuove malattie infettive - fattoquotidiano : Coronavirus, l’Oms chiede lo stop alla vendita di animali selvatici vivi nei mercati: “Fonte di oltre il 70% delle… - Agenzia_Ansa : L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto di fermare la vendita di mammiferi selvatici vivi nei mercati ali… - DanteCG_ART : L’#OMS Si è ricordata in tempo per dircelo, eh? Bhe, così come in tempo si è ricordata di dirci che l’omosessualità… - geekeconomist : RT @StepRN81: OMS, i mercati di animali selvatici vanno sospesi per prevenire nuove malattie infettive -

Ultime Notizie dalla rete : Mercati animali Cinghiali, l'ennesimo appello della Coldiretti lariana: 'Vanno fermati' ...nei mercati alimentari per prevenire la diffusione delle malattie infettive. 'Con i lockdown per l'emergenza Covid è sempre più frequente " sottolinea la Coldiretti lariana - la presenza di animali ...

Anche i gatti vaccinati (primi test), Oms chiede stop vendita mammiferi selvatici nei mercati tipo Wuhan ...della Sanità (Oms) ha chiesto di fermare la vendita di mammiferi selvatici vivi nei mercati ... 'In tutti gli animali trattati abbiamo osservato la formazione di anticorpi neutralizzanti e a fine aprile ...

Kodami analizza bisogni, consumi e dieta mediatica dei ‘pet mate’ La ricerca, realizzata dal magazine del gruppo editoriale Ciaopeople con YouGov Italia, analizza profilo, bisogni, stile di vita e dieta mediatica di chi vive con gli animali ...

L’humus dei lombrichi cresce e corre veloce sull’e-commerce Il prodotto, 7-8mila quintali all’anno, venduto soprattutto nel centro sud. L’obiettivo delle aziende del gruppo è raggiungere i mercati di area tedesca ...

...neialimentari per prevenire la diffusione delle malattie infettive. 'Con i lockdown per l'emergenza Covid è sempre più frequente " sottolinea la Coldiretti lariana - la presenza di......della Sanità (Oms) ha chiesto di fermare la vendita di mammiferi selvatici vivi nei... 'In tutti glitrattati abbiamo osservato la formazione di anticorpi neutralizzanti e a fine aprile ...La ricerca, realizzata dal magazine del gruppo editoriale Ciaopeople con YouGov Italia, analizza profilo, bisogni, stile di vita e dieta mediatica di chi vive con gli animali ...Il prodotto, 7-8mila quintali all’anno, venduto soprattutto nel centro sud. L’obiettivo delle aziende del gruppo è raggiungere i mercati di area tedesca ...