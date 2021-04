«L’ergastolo ostativo è incompatibile con la Costituzione»: la Consulta dà un anno al parlamento per cambiare la legge (Di giovedì 15 aprile 2021) Si è riunita in camera di consiglio, il 15 aprile, la Corte costituzionale e ha dato il suo parere definitivo sulla pena delL’ergastolo ostativo: è in contrasto con i principi contenuti nella Costituzione italiana e con la Convezione europea dei diritti dell’uomo. Nello specifico, la Consulta ha dovuto esaminare le questioni di legittimità sollevate dalla Cassazione sul regime applicabile ai condannati per reati di mafia: qualora puniti con il carcere a vita, non possono accedere alla liberazione condizionale se decidono di non collaborare con i magistrati. «In contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione» Dalla Consulta fanno sapere che la Corte, prima di tutto, ha evidenziato che «la vigente disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 aprile 2021) Si è riunita in camera di consiglio, il 15 aprile, la Corte costituzionale e ha dato il suo parere definitivo sulla pena del: è in contrasto con i principi contenuti nellaitaliana e con la Convezione europea dei diritti dell’uomo. Nello specifico, laha dovuto esaminare le questioni di legittimità sollevate dalla Cassazione sul regime applicabile ai condannati per reati di mafia: qualora puniti con il carcere a vita, non possono accedere alla liberazione condizionale se decidono di non collaborare con i magistrati. «In contrasto con gli articoli 3 e 27 della» Dallasapere che la Corte, prima di tutto, ha evidenziato che «la vigente disciplina del cosiddetto ergastolo...

