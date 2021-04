Justin Bieber: «Il primo anno di matrimonio? Molto difficile, non riuscivo a fidarmi» (Di giovedì 15 aprile 2021) Chi l’ha detto che la fase più bella di una relazione sentimentale è l’inizio? L’esperienza di Justin Bieber, ad esempio, testimonia esattamente il contrario, ossia che può servire del tempo per trovare l’equilibrio di coppia: «Il mio primo anno di matrimonio è stato davvero difficile», ha raccontato a GQ il cantante canadese, sposato dal settembre 2018 con Hailey Baldwin. «In sostanza, mancava la fiducia». Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 aprile 2021) Chi l’ha detto che la fase più bella di una relazione sentimentale è l’inizio? L’esperienza di Justin Bieber, ad esempio, testimonia esattamente il contrario, ossia che può servire del tempo per trovare l’equilibrio di coppia: «Il mio primo anno di matrimonio è stato davvero difficile», ha raccontato a GQ il cantante canadese, sposato dal settembre 2018 con Hailey Baldwin. «In sostanza, mancava la fiducia».

