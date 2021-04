Jd Sports incrementa la rete italiana

Leggi su cityroma

(Di giovedì 15 aprile 2021) L’insegna britannica cresce nel nostro Paese con nuove strutture. Jd, insegna specializzata nella moda sportiva, ha realizzato un punto di vendita a Lagundo, in provincia di Bolzano, all’interno del centro commerciale Algo Shopping Center. L’espansione proseguirà nel corso di tutto il 2021, durante il quale sono previste altre quattro aperture che andranno ad aggiungersi ai 37 punti di vendita che la catena gestisce in 12 regioni italiane. “In queste settimane così particolari e di totale chiusura, abbiamo cercato di far percepire ai nostri clienti che, nonostante la situazione, eravamo vicini alle loro esigenze. Siamo lieti che i nostri consumatori abbiamo continuato ad avere fiducia in noi, infatti abbiamo assistito ad un incremento elevatissimo delle vendite relative all’eCommerce -dichiara Pietro Comincini, marketing executive di Jd ...