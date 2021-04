Il Paradiso delle Signore, trama 15 aprile: Cosimo fuori controllo (Di giovedì 15 aprile 2021) La contraffazione degli abiti della collezione di Gabriella sarà il fulcro della puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi, giovedì 15 aprile,come attesta la trama. Il grande magazzino milanese, negli ultimi giorni, è stato destabilizzato dalla scomparsa di alcuni vestiti che poi sono misteriosamente riapparsi con evidenti difetti. Giuseppe, vero artefice con il complice Girolamo, del misfatto, ha pensato di insinuare in Armando il sospetto che la responsabile possa essere Irene per allontanare dalla sua persona ogni possibilità di essere scoperto. A questo punto, Armando sarà molto attento alle mosse e agli atteggiamenti della ragazza e la vedrà mentre sarà intenta ad occultare uno dei vestiti in magazzino in vista dell'evento in fiera. Nel frattempo, in occasione del ricevimento al Circolo, ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 15 aprile 2021) La contraffazione degli abiti della collezione di Gabriella sarà il fulcro della puntata de Ildi oggi, giovedì 15,come attesta la. Il grande magazzino milanese, negli ultimi giorni, è stato destabilizzato dalla scomparsa di alcuni vestiti che poi sono misteriosamente riapparsi con evidenti difetti. Giuseppe, vero artefice con il complice Girolamo, del misfatto, ha pensato di insinuare in Armando il sospetto che la responsabile possa essere Irene per allontanare dalla sua persona ogni possibilità di essere scoperto. A questo punto, Armando sarà molto attento alle mosse e agli atteggiamenti della ragazza e la vedrà mentre sarà intenta ad occultare uno dei vestiti in magazzino in vista dell'evento in fiera. Nel frattempo, in occasione del ricevimento al Circolo, ...

