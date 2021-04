Guarire le ferite emozionali (Di giovedì 15 aprile 2021) Ci sono dei dolori ai quali siamo inclini per natura. Non è un caso che qualcuna di noi soffra più per un’umiliazione e un tradimento e qualcun’altra viva nel costante terrore di essere abbandonata. Si tratta di sensibilità emotive che ci appartengono e che, se comprese, ci permettono di evolvere. Rifiuto, abbandono, umiliazione, tradimento e ingiustizia: sono queste le cinque ferite emozionali che sviluppiamo col tempo e che determinano i nostri stati d’animo, la sensibilità, le relazioni e l’approccio alla vita. Ma guai a considerarle una condanna, si tratta piuttosto di opportunità per migliorare. La maggior parte di noi tende a nascondere queste ferite, esattamente come si fa con una cicatrice, coprendole con delle maschere che ci allontanano dalla realtà. Il problema però è che nascondendoci e non affrontando il dolore, questo ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 aprile 2021) Ci sono dei dolori ai quali siamo inclini per natura. Non è un caso che qualcuna di noi soffra più per un’umiliazione e un tradimento e qualcun’altra viva nel costante terrore di essere abbandonata. Si tratta di sensibilità emotive che ci appartengono e che, se comprese, ci permettono di evolvere. Rifiuto, abbandono, umiliazione, tradimento e ingiustizia: sono queste le cinqueche sviluppiamo col tempo e che determinano i nostri stati d’animo, la sensibilità, le relazioni e l’approccio alla vita. Ma guai a considerarle una condanna, si tratta piuttosto di opportunità per migliorare. La maggior parte di noi tende a nascondere queste, esattamente come si fa con una cicatrice, coprendole con delle maschere che ci allontanano dalla realtà. Il problema però è che nascondendoci e non affrontando il dolore, questo ...

