Guardia giurata uccide la cognata con un colpo di pistola esploso accidentalmente mentre puliva l’arma

(Di giovedì 15 aprile 2021) Provincia di Roma, unaha ucciso lacon undi. Come dichiarato dall’uomo, si tratterebbe di un incidente avvenuto in maniera del tutto involontaria. Il Nucleo Investigativo ha attivato le indagini per ricostruire la vicenda.esplodediNel tardo pomeriggio di ieri a Gallicano del Lazio unadi 53 anni stava pulendo ladi servizio nella sua abitazione. Con lui era presente anche la, la sorella 42enne di sua moglie. Come riporta l’Ansa, la donna era andata a fargli visita ...

ShooterHatesYou : Ho appena letto della guardia giurata che nel Lazio è andata a casa della cognata, con la pistola, si è messa a '… - mattino5 : Piera Maggio interviene in diretta a #Mattino5: 'Ringrazio la guardia giurata, non vede avere rimorsi di coscienza'

INDAGINI SCENA DEL CRIMINE Emilio Orlando per 'Leggo' Una donna di 42 anni, Samantha Trotta, è stata uccisa ieri pomeriggio dal cognato, unadi 62 anni. L'uomo sostiene la tesi dell'incidente: secondo quanto riferito, i ...Unain provincia ha ucciso la cognata con un colpo di arma da fuoco. L'uomo, in base alla testimonianza, stava pulendo la pistola d'ordinanza quando sono accidentalmente partiti due colpi. ...Dramma in casa, guardia giurata uccide la cognata mentre pulisce la pistola. Dalla pistola sono partiti due colpi, uno dei quali ha raggiunto la cognata, Samantha Trotta, di 42 an ...