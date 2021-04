Generale Bertolini, l'Italia in Afghanistan ha avuto un ruolo chiave (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - “Venti anni della nostra storia sono stati segnati dall'impegno in Afghanistan: qui sono stati migliaia di ragazzi, molti sono rimasti feriti, molti altri sono caduti. Abbiamo costruito qualcosa di importante in posti impensabili e bellissimi. Ma certo non si puo' avere il rimpianto di andarsene da casa degli altri”. Il Generale Marco Bertolini, già comandante del Coi, primo Italiano ad aver ricoperto il ruolo di capo di Stato Maggiore della missione Isaf tra il 2008 e il 2009, parla con l'AGI della svolta annunciata dal presidente Usa. “Se ne era parlato più volte, già ai tempi di Obama, e poi non se ne era fatto niente. Il fatto che lo stesso punto di vista ora sia condiviso da Trump, che aveva programmato il ritiro dall'1 maggio, e dal suo acerrimo rivale democratico Biden, che parla di 11 ... Leggi su agi (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - “Venti anni della nostra storia sono stati segnati dall'impegno in: qui sono stati migliaia di ragazzi, molti sono rimasti feriti, molti altri sono caduti. Abbiamo costruito qualcosa di importante in posti impensabili e bellissimi. Ma certo non si puo' avere il rimpianto di andarsene da casa degli altri”. IlMarco, già comandante del Coi, primono ad aver ricoperto ildi capo di Stato Maggiore della missione Isaf tra il 2008 e il 2009, parla con l'AGI della svolta annunciata dal presidente Usa. “Se ne era parlato più volte, già ai tempi di Obama, e poi non se ne era fatto niente. Il fatto che lo stesso punto di vista ora sia condiviso da Trump, che aveva programmato il ritiro dall'1 maggio, e dal suo acerrimo rivale democratico Biden, che parla di 11 ...

Advertising

SPioppi : RT @formichenews: ???? Cosa resterà della missione in #Afghanistan? ?? Il commento del generale Marco Bertolini ???? - Moneta84 : RT @formichenews: ???? Cosa resterà della missione in #Afghanistan? ?? Il commento del generale Marco Bertolini ???? - formichenews : ???? Cosa resterà della missione in #Afghanistan? ?? Il commento del generale Marco Bertolini ????… - akhetaton11 : RT @SPioppi: ?? Da leggere l’analisi del generale Marco Bertolini per capire il futuro dell’#Afghanistan Cc @giovamartinelli @polocrip @maz… - medicojunghiano : RT @SPioppi: ?? Da leggere l’analisi del generale Marco Bertolini per capire il futuro dell’#Afghanistan Cc @giovamartinelli @polocrip @maz… -

Ultime Notizie dalla rete : Generale Bertolini Generale Bertolini, l'Italia in Afghanistan ha avuto un ruolo chiave Generale Bertolini, l'Italia in Afghanistan ha avuto un ruolo ...

Afghanistan, missione compiuta? Il bilancio del gen. Arpino Sono però d'accordo con il generale Marco Bertolini ( qui la sua analisi ), che di Afghanistan e di operazioni audaci se ne intende: abbiamo acquisito un'esperienza enorme, che va capitalizzata e non ...

Generale Bertolini, l'Italia in Afghanistan ha avuto un ruolo chiave Primo italiano ad aver ricoperto il ruolo di capo di Stato Maggiore della missione Isaf, l'ufficiale oggi in congedo fa il punto sul ritiro delle truppe Nato annunciato da Biden E ricorda come una mis ...

La Nato segue Biden. Così finisce (forse) la missione in Afghanistan "Una decisione epocale" per Luigi Di Maio, che segue la linea impressa dagli Stati Uniti. Le consultazioni alla Nato e il discorso di Biden ...

, l'Italia in Afghanistan ha avuto un ruolo ...Sono però d'accordo con ilMarco( qui la sua analisi ), che di Afghanistan e di operazioni audaci se ne intende: abbiamo acquisito un'esperienza enorme, che va capitalizzata e non ...Primo italiano ad aver ricoperto il ruolo di capo di Stato Maggiore della missione Isaf, l'ufficiale oggi in congedo fa il punto sul ritiro delle truppe Nato annunciato da Biden E ricorda come una mis ..."Una decisione epocale" per Luigi Di Maio, che segue la linea impressa dagli Stati Uniti. Le consultazioni alla Nato e il discorso di Biden ...