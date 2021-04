Francesca Piccinini dice addio alla pallavolo | è stata un simbolo del Volley Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 15 aprile 2021)fine ha detto basta. Per davvero questa volta.si ritira, lascia la pvolo. A 42 anni la schiacciatrice toscana ha deciso di smettere colgiocato dopo l’esperienza con Busto Arsizio. Chiude con una bacheca impressionante: 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane, 7 Champions League, una Coppa Cev, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea. E poi, in Nazionale: un oro Mondiale, un oro in Coppa del Mondo, un oro (oltre a due argenti e un bronzo) europeo e un oro nella Gran Champions Cup. Gran parte di questi trionfi lali ha vissuti negli anni di, quando indossava la storica maglia della Foppapedretti. Sotto le Mura la bellaha schiacciato dal 1999 al 2012, per tredici anni ...