Fondi Lega: Cdr Tgr Lombardia, 'grave no telecamere a processo Barachetti' (Di giovedì 15 aprile 2021) Milano, 15 apr. (Adnkronos) - Il CdR della Tgr Lombardia giudica "grave e sbagliata la decisione della presidente della Settima sezione penale del Tribunale di Milano Ombretta Malatesta di negare la presenza delle telecamere in aula per seguire il filone del procedimento a carico di Francesco Barachetti, imputato per il caso Lombardia Film Commission". Il Comitato di Redazione ha scritto una lettera al presidente del Tribunale, Roberto Bichi, a questo proposito. "La presenza fisica delle telecamere in aula - si legge nella motivazione del Presidente - potrebbe costituire pregiudizio al sereno svolgimento del processo e condizionare involontariamente i testimoni. Ma vietare le riprese audio e video impedisce una completa documentazione del processo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Milano, 15 apr. (Adnkronos) - Il CdR della Tgrgiudica "e sbagliata la decisione della presidente della Settima sezione penale del Tribunale di Milano Ombretta Malatesta di negare la presenza dellein aula per seguire il filone del procedimento a carico di Francesco, imputato per il casoFilm Commission". Il Comitato di Redazione ha scritto una lettera al presidente del Tribunale, Roberto Bichi, a questo proposito. "La presenza fisica dellein aula - si legge nella motivazione del Presidente - potrebbe costituire pregiudizio al sereno svolgimento dele condizionare involontariamente i testimoni. Ma vietare le riprese audio e video impedisce una completa documentazione del, ...

Fondi Lega: Cdr Tgr Lombardia, ‘grave no telecamere a processo Barachetti’ Condividi questo articolo:Milano, 15 apr. (Adnkronos) – Il CdR della Tgr Lombardia giudica “grave e sbagliata la decisione della presidente della Settima sezione penale del Tribunale di Milano Ombrett ...

