Europa League, Roma-Ajax 1-1: giallorossi in semifinale / News (Di giovedì 15 aprile 2021) La Roma riesce a conservare il vantaggio conquistato nel match d'andata ed elimina l'Ajax. giallorossi in semifinale di Europa League Leggi su pianetamilan (Di giovedì 15 aprile 2021) Lariesce a conservare il vantaggio conquistato nel match d'andata ed elimina l'indi

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Roma, Pellegrini: 'Vogliamo la finale, tratteniamo l'euforia. Per fare qualcosa di grande vinciamo con lo United' Commenta per primo La Roma è in semifinale di Europa League. Dopo il pareggio contro l'Ajax, il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato così a Sky Sport : 'Abbiamo dimostrato che il percorso di crescita che stiamo facendo sta andando ...

La Roma in semifinale, Mancini in lacrime alla fine del match con l'Ajax Gianluca Mancini si è lasciato andare in un pianto liberatorio al termine del match pareggiato 1 a 1 contro l'Ajax ma che ha comunque regalato alla Roma la semifinale di Europa League che mancava da ...

Roma-Ajax 1-1: giallorossi in semifinale. Basta la rete di Dzeko. Adesso il Manchester United La Roma conquista la semifinale di Europa League grazie all'1-1 dell'Olimpico. La vittoria di una settimana fa in Olanda ha fatto la differenza. Stasera a Brobbey ha risposto Dzeko: e questo basta e a ...

Roma in semifinale di Europa League! Brobbey spaventa, Dzeko risolve: 1-1 con l’Ajax, ora lo United Non senza difficoltà, non senza momenti di grande sofferenza. Ma il verdetto finale non lascia spazio a interpretazioni: la Roma elimina l’Ajax e accede alle semifinali di Europa League, dove sfiderà ...

