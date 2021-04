Effetto collaterale della pandemia: abuso di superalcolici fra i giovanissimi. E il video “Sono Figo e dico No” di Alessandro Preziosi diventa virale (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono Figo e dico NO. Si intitola così la campagna di sensibilizzazione rivolta a giovani e giovanissimi su iniziativa dell’avvocato penalista Olindo Preziosi. Subito supportato dal fratello, l’attore Alessandro, il cui video in poche ore è diventato virale. “E’ un momento drammatico per i giovani, l’isolamento forzato li ha spinti a un uso spregiudicato di superalcolici per combattere il senso di solitudine e di smarrimento”, spiegano i fratelli all’uniSono, entrambi genitori di adolescenti. I giovanissimi hanno a disposizione alcolici 24 ore su 24, in barba alla legge che impedisce di venderli ai minorenni. Non hanno idea di quali danni l’alcool possa causare se consumato prima dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021)NO. Si intitola così la campagna di sensibilizzazione rivolta a giovani esu iniziativa dell’avvocato penalista Olindo. Subito supportato dal fratello, l’attore, il cuiin poche ore èto. “E’ un momento drammatico per i giovani, l’isolamento forzato li ha spinti a un uso spregiudicato diper combattere il senso di solitudine e di smarrimento”, spiegano i fratelli all’uni, entrambi genitori di adolescenti. Ihanno a disposizione alcolici 24 ore su 24, in barba alla legge che impedisce di venderli ai minorenni. Non hanno idea di quali danni l’alcool possa causare se consumato prima dei ...

Advertising

ladyonorato : Johnson& Johnson, Stati Uniti e Australia lo sospendono dopo 'casi di coaguli nel sangue': 'Non lo raccomandiamo' - FQMagazineit : Effetto collaterale della pandemia: abuso di superalcolici fra i giovanissimi. E il video “Sono Figo e dico No” di… - rebelich_ : Effetto collaterale della playlist anni ‘80 è che da 10 min ho abbandonato penne e fogli per schioccare le dita a t… - maria_demurtas : È mala giustizia effetto collaterale del governo dei migliori - enricaq : @539th @repubblica Può darsi che come effetto collaterale ci sia quello di non usare più i pedalini con i sandali, si scherza eh?? -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto collaterale I funghetti allucinogeni funzionano come antidepressivi, secondo la scienza L'unico effetto collaterale sperimentato è stato un mal di testa passeggero dopo la somministrazione del principio attivo. Il professor Carhart - Harris e colleghi sottolineano l'importanza della ...

Covid, anticorpi monoclonali in uso sperimentale in Italia Farmaci biologici derivati da cellule umane. Finora senza nessun evento avverso o alcun effetto collaterale. In pochi giorni fecero guarire l'ex presidente americano ...

I funghetti allucinogeni funzionano come antidepressivi, secondo la scienza Un team di ricerca dell’Imperial College di Londra ha dimostrato che il principio attivo contenuto nei funghetti allucinogeni (la psilocibina) ...

Il caso della prof morta: "La prima volta il medico ha rifiutato di farle AstraZeneca" Dall'esposto della famiglia di Cinzia Pennino, insegnante del Don Bosco, emerge che alla Fiera avrebbero deciso di non somministrarle il siero giudicandola forse "in sovrappeso". Nessun problema invec ...

L'unicosperimentato è stato un mal di testa passeggero dopo la somministrazione del principio attivo. Il professor Carhart - Harris e colleghi sottolineano l'importanza della ...Farmaci biologici derivati da cellule umane. Finora senza nessun evento avverso o alcun. In pochi giorni fecero guarire l'ex presidente americano ...Un team di ricerca dell’Imperial College di Londra ha dimostrato che il principio attivo contenuto nei funghetti allucinogeni (la psilocibina) ...Dall'esposto della famiglia di Cinzia Pennino, insegnante del Don Bosco, emerge che alla Fiera avrebbero deciso di non somministrarle il siero giudicandola forse "in sovrappeso". Nessun problema invec ...