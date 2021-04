Di Stasio M5S | “Ottimo lavoro di Di Maio L’Italia ora è un interlocutore privilegiato per gli Usa”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 15 aprile 2021) “È davvero un momento storico: siamo soddisfatti per una decisione che premia il nostro impegno, abbiamo lavorato a lungo in questi anni per raggiungere tale risultato”. Non usa mezzi termini Iolanda Di, capogruppo M5S in Commissione Esteri alla Camera, per sottolineare l’importante risultato raggiunto ieri dal ministro Luigi Di: “Dal primo maggio, dopo venti anni, questi servitori dello Stato, donne e uomini, lasciano l’Afghanistan lasciandosi le spalle un importantissimo contributo al processo di ricostruzione del Paese e di mantenimento della pace; penso ai nostri concittadini che hanno dato la vita per difendere questi importanti valori. Va ringraziato senz’altro il ministro Diper il suo”. Lunedì e martedì proprio Diè stato in Usa. È stato il ...