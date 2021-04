Covid: la Francia supera quota 100.000 morti (Di giovedì 15 aprile 2021) La Francia ha superato la soglia dei 100.000 morti per Covid - 19 dall'inizio della pandemia. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie. Con circa 300 nuovi decessi annunciati da Santé Publique France,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Lahato la soglia dei 100.000per- 19 dall'inizio della pandemia. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie. Con circa 300 nuovi decessi annunciati da Santé Publique France,...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia Covid: la Francia supera quota 100.000 morti La Francia ha superato la soglia dei 100.000 morti per Covid - 19 dall'inizio della pandemia. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie. Con circa 300 nuovi decessi annunciati da Santé Publique France, ...

Anche Macron pianifica le riaperture Se è vero che ogni promessa è un debito, il presidente Emmanuel Macron rischia di ritrovarsi alla fine del suo mandato con un conto salato da pagare ai francesi. La colpa è dei tanti impegni presi dur ...

