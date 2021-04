Covid | Gimbe | giù contagi e ricoveri ma ancora lenti a vaccinare

Advertising

repubblica : ?? Decessi e terapie intensive, quelle curve che ancora non scendono. Il nuovo rapporto Gimbe sul Covid - HuffPostItalia : Gimbe: 'Vaccinato solo 3% dei 70enni. Covid frena, ma attenti al giallo' - Agenzia_Dire : #Covid, #Gimbe: “Ospedalizzazioni in calo, vaccinare anziani per riaprire”. - EmMicucci : RT @Open_gol: L'avvertimento della fondazione Gimbe sulle riaperture - Dome689 : RT @Open_gol: L'avvertimento della fondazione Gimbe sulle riaperture -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gimbe

"Si conferma il calo dei nuovi ingressi giornalieri in terapia intensiva - ha spiegato Marco Mosti, Direttore Operativo di- ma la media mobile a 7 giorni rimane superiore ai 200 ingressi al ...Dati in chiaroscuro quelli elaborati dalla Fondazionea proposito dell'avanzata delin Puglia . In base ai dati raccolti, sul territorio regionale calano del 9,8% i nuovi contagi settimanali rispetto a sette giorni fa, ma aumentano i 'casi ...Roma, 15 apr. (askanews) - Frenano i nuovi casi di coronavirus in Italia nella settimana dal 7 al 13 aprile: -15,4% rispetto a quella ...Milano, 15 apr. (Adnkronos Salute) - Zero copertura anti-Covid per un over 80 su 4 in Italia e fascia dei 70-79enni ancora ai nastri di partenza con le vaccinazioni. A fare il punto sulla campagna è ...