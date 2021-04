Covid Basilicata, oggi 222 contagi e 2 morti: bollettino 15 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 222 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 15 aprile, secondo i dati della regione. Da ieri, registrati altri 2 morti. Nel dettaglio i 222 nuovi casi (215 sono residenti) sono stati indivisuati su un totale di 1.568 tamponi molecolari. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute sono cittadini di Laurenzana e Palazzo San Gervasio. I lucani guariti o negativizzati sono 76. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.286 (+137), di cui 5.106 in isolamento domiciliare. Sono 15.365 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 478 quelle decedute. In lieve calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 180 (-1): al San Carlo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 222 ida coronavirus in, 15, secondo i dati della regione. Da ieri, registrati altri 2. Nel dettaglio i 222 nuovi casi (215 sono residenti) sono stati indivisuati su un totale di 1.568 tamponi molecolari. Lo rende noto la task force regionale con il consueto. Le persone decedute sono cittadini di Laurenzana e Palazzo San Gervasio. I lucani guariti o negativizzati sono 76. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.286 (+137), di cui 5.106 in isolamento domiciliare. Sono 15.365 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 478 quelle decedute. In lieve calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 180 (-1): al San Carlo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Basilicata Riaperture, allarme Gimbe: "Curva risalirà" ... in particolare Basilicata e Calabria, e un incremento dei casi attualmente positivi in 5 Regioni. "... A rilevarlo è l'ultimo report di Gimbe che fa il punto sull'andamento di Covid - 19 nella settimana ...

Coronavirus Italia oggi: il bollettino Covid del 15 aprile. Contagi nelle Regioni ... in particolare Basilicata e Calabria e un incremento dei casi attualmente positivi in 5 Regioni. ... Infatti, le soglie di allerta di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid in area ...

Emergenza Coronavirus in Basilicata, 215 casi positivi su 1.568 tamponi analizzati Sono 180 i cittadini lucani ricoverati presso le strutture ospedaliere lucane. 13 in terapia intensiva, 5 a Potenza e 8 a Matera ...

Coronavirus: contagio in frenata, ma oltre 200 pazienti al giorno entrano in terapia intensiva Il monitoraggio della Fondazione GIMBE conferma, nella settimana 7-13 aprile, la riduzione dei nuovi casi (-15,4%). Aumentano i decessi (+7,5%), ma iniziano lentamente ad alleggerirsi gli ospedali: ri ...

