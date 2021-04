Corea del Sud, banca centrale lascia tassi a minimo storico (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – La banca centrale sudCoreana ha mantenuto invariati i tassi di interesse, il costo del denaro resta così al minimo storico dello 0,5%. Si tratta di una decisione attesa dagli analisti. Per gli addetti ai lavori, che citano il balzo dei prezzi delle case e dell’accelerazione dell’inflazione, l’istituto centrale inizierà ad alzare i tassi dal prossimo anno. Nel mese di marzo, l’inflazione sudCoreana è salita dell’1,4%, al ritmo più veloce dal gennaio del 2020. Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – La bancasudna ha mantenuto invariati idi interesse, il costo del denaro resta così aldello 0,5%. Si tratta di una decisione attesa dagli analisti. Per gli addetti ai lavori, che citano il balzo dei prezzi delle case e dell’accelerazione dell’inflazione, l’istitutoinizierà ad alzare idal prossimo anno. Nel mese di marzo, l’inflazione sudna è salita dell’1,4%, al ritmo più veloce dal gennaio del 2020.

Corea del Nord: al via le celebrazioni per l'anniversario del fondatore Kim Il - sung Pyongyang, 15 apr 07:11 - La Corea del Nord celebra oggi l'anniversario della nascita di Kim Il - sung, nonno dell'attuale leader Kim Jong - un e fondatore della Repubblica...

Danza, teatro musica: alla Biennale oltre 600 artisti e 100 appuntamenti Soon-ho Park e la Bereishit Dance Company dalla Corea del Sud; Marco D’Agostin dall’Italia; le statunitensi Pam Tanowitz — danzatrice e coreografa — e Simone Dinnerstein, pianista, accompagnate dalla ...

