Carlo e Camilla, tra fiori e dediche per il principe Filippo (Di giovedì 15 aprile 2021) Un modellino di Land Rover in scala ridotta, al fianco di una tenera foto con un biglietto: «La tua memoria non svanirà mai». Da quando casa Windsor ha annunciato la scomparsa di Filippo di Edimburgo, i sudditi hanno iniziato a riempire Londra di omaggi per l’amato duca, principalmente davanti a Buckingham Palace e nei più celebri parchi reali, su tutti Hyde Park, Kensington Garden e St. James’s Park. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 aprile 2021) Un modellino di Land Rover in scala ridotta, al fianco di una tenera foto con un biglietto: «La tua memoria non svanirà mai». Da quando casa Windsor ha annunciato la scomparsa di Filippo di Edimburgo, i sudditi hanno iniziato a riempire Londra di omaggi per l’amato duca, principalmente davanti a Buckingham Palace e nei più celebri parchi reali, su tutti Hyde Park, Kensington Garden e St. James’s Park.

